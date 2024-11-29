Спорт

Псковский боксер вышел в финал соревнований в Калининграде

Псковский боксер Александр Белавин одержал вышел в финал соревнований «Янтарные перчатки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Фото здесь и далее: Псковская областная федерация бокса

Пскович Павел Смирнов уступил своему сопернику и стал призёром соревнований. «Поздравляем тренера Андрея Николаевича Гордея и спортсмена Павла Смирнова с успешным выступлением. Желаем дальнейших успехов и новых достижений!» - добавили в федерации.

Напомним, боксёры из Псковской области Кирилл Абдуллаев, Александр Белавин, Павел Смирнов и тренер Игорь Зуев принимают участие в Международных соревнованиях «Янтарные перчатки» на призы губернатора Калининградской области. Соревнования проходят в Калининграде со 2 по 4 декабря.