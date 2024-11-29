Спорт

Псковский губернатор обсудил обновление инфраструктуры с министром спорта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым обсудил планы по совершенствованию спортивной инфраструктуры Псковской области. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram-канал

Как отметил Михаил Ведерников, сегодня каждый второй житель области – это почти 260 тысяч человек – занимается спортом.

С 2019 года в регионе возведено 70 спортивных объектов, в том числе благодаря нацпроекту «Демография» открыто 14 ФОКОТов. При поддержке федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» оборудовано три «умных» спортивных площадки, а к 2027 году будет построено ещё 6.

За счет развитых партнерских отношений области за последние годы установлено 180 воркаут-площадок.

«Тем не менее регион нуждается в дополнительном развитии инфраструктуры – обсудили возможности возведения новых объектов и реконструкции тех, которые нуждаются в обновлении», - отметил губернатор.