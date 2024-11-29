Спорт

Псковский боксер стал победителем соревнований в Калининграде

Псковский боксер Александр Белавин стал победителем соревнований «Янтарные перчатки». Соревнования проходили в Калининграде с 2 по 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Фото здесь и далее: Псковская областная федерация бокса

«В финале соревнований псковские боксёры Александр Белавин и Кирилл Абдуллаев продемонстрировали высокое мастерство боя и проявили огромную волю к победе!» - поделились в федерации.

Второе место занял Кирилл Абдуллаев. Спортсмены тренируются спортивной школе «Олимп» под руководством тренеров Игоря Зуева и Вадима Голика.

Третье место занял Павел Смирнов, он тренируется в спортивной школе «Лидер» под руководством Андрея Гордея.