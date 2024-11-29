Спорт

Мягкое покрытие на спортплощадке уложили в Пскове силами ТОС «VIP-персоны»

Территориально-общественное самоуправление «VIP-персоны» в Пскове под установленной в прошлом году спортивной площадкой уложило мягкое покрытие, сообщается на странице депутата Псковского городской Думы по округу №12 Григория Стороненкова в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Григорий Стороненков

Отмечается, что площадь покрытия взята с запасом, чтобы в дальнейшем поставить здесь дополнительные силовые тренажеры. Кроме того, в планах у активистов в этом же дворе дополнить детскую игровую площадку новыми элементами.

«Планы прекрасные. Дело не стоит на месте. Члены и председатель ТОС активно берут все возможности, которые им предоставляются», - дополнил депутат.