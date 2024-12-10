Спорт

Сборная Псковской области по рукопашному бою заняла второе командное место на чемпионате СЗФО

В городе Вологде с 6 по 8 декабря прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа России по рукопашному бою. По итогам турнира псковская мужская сборная заняла второе командное место чемпионата СЗФО России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской региональной федерации рукопашного боя.

Фото здесь и далее: Псковская региональная федерация рукопашного боя

Как рассказал президент псковской федерации, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из восьми регионов России: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и республики Коми.

Псковская сборная команда была сформирована по итогам прошедших 2-3 ноября текущего года областных отборочных соревнований и включила в себя 25 спортсменов из пяти муниципалитетов нашего региона.

Псковские спортсмены показали отличные результаты:

Золотую медаль первенства Северо-Западного федерального округа завоевал Александр Зубарев в весовой категории до 48 кг среди спортсменов 14-15 лет из Плюсского муниципального образования.

Серебряные награды в первенстве СЗФО завоевали:

Иван Кондратьев, 12–13 лет, вес — 44 кг, город Печоры.

Дарья Чубакова, 12–13 лет, вес — 53+ кг, Гдовский район.

Александр Степанов, 12–13 лет, вес — 62 кг, город Псков.

Алина Верзилова, 14–15 лет, вес — 53 кг, Гдовский район.

Кирилл Сыров, 16–17 лет, вес — 80 кг, город Псков.

Бронзовые медали завоевали следующие спортсмены:

Глеб Иванов, 14–15 лет, Вес: 41 кг, Плюсский муниципальный округ.

Тимур Назаров, 14–15 лет, Вес: 44 кг, город Пыталово.

Анастасия Юшина, 14–15 лет, Вес: 53 кг, Гдовский район.

Руслан Саидов, 16–17 лет, Вес: 52 кг, город Псков.

Эрик Худинян, 18–20 лет, Вес: 73 кг, город Псков.

В чемпионате СЗФО среди мужчин первые места завоевали:

Камиль Омаров, 18+ лет 80 кг, город Псков.

Анвар Арсланханов, 18+ лет 97 кг, город Псков.

Асил Керимов, 18+ лет 97+ кг, город Псков.

Бронза:

Михаил Кузнецов, 18+ лет 73 кг, город Псков.

Эрик Худинян, 18+ лет, 73 кг, город Псков.

Камиль Омаров был также награжден отдельным кубком «За лучшую технику».

По итогам турнира псковская мужская сборная заняла второе командное место чемпионата СЗФО России.

«Впервые мы собрали такую большую и в тоже время такую качественную команду. Было не просто подготовить такой выезд, проследить чтобы каждый прошел медкомиссию, проверить и успеть присвоить выполненные на области разряды. Также мы столкнулись с финансовыми трудностями, так как изначально, год назад, планировалось, что едут 10-12 человек, но федерация совершила в этом году качественный скачок в развитии, и вот в нашей сборной уже 25 хороших бойцов, 8 тренеров. Поездка получилась практически за свой счет, но уверена, никто не пожалел – мы приобрели замечательный опыт, сдружились и крепче встали на ноги», - рассказала президент региональной федерации Дина Дымова.

Отличные оценки за свою работу получили псковские судьи: рефери Андрей Синяев, руководитель ковра Антон Яковлев, технический секретарь Александр Садков. Организатором поездки и представителем команды работала Дина Дымова.