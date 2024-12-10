Сборная Псковской области по рукопашному бою заняла второе командное место на чемпионате СЗФО

В городе Вологде с 6 по 8 декабря прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа России по рукопашному бою. По итогам турнира псковская мужская сборная заняла второе командное место чемпионата СЗФО России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской региональной федерации рукопашного боя.
Фото здесь и далее: Псковская региональная федерация рукопашного боя
Как рассказал президент псковской федерации, в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из восьми регионов России: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и республики Коми.
Псковская сборная команда была сформирована по итогам прошедших 2-3 ноября текущего года областных отборочных соревнований и включила в себя 25 спортсменов из пяти муниципалитетов нашего региона.
Псковские спортсмены показали отличные результаты:
Золотую медаль первенства Северо-Западного федерального округа завоевал Александр Зубарев в весовой категории до 48 кг среди спортсменов 14-15 лет из Плюсского муниципального образования.
Серебряные награды в первенстве СЗФО завоевали:
Бронзовые медали завоевали следующие спортсмены:
В чемпионате СЗФО среди мужчин первые места завоевали:
Бронза:
Камиль Омаров был также награжден отдельным кубком «За лучшую технику».
По итогам турнира псковская мужская сборная заняла второе командное место чемпионата СЗФО России.
«Впервые мы собрали такую большую и в тоже время такую качественную команду. Было не просто подготовить такой выезд, проследить чтобы каждый прошел медкомиссию, проверить и успеть присвоить выполненные на области разряды. Также мы столкнулись с финансовыми трудностями, так как изначально, год назад, планировалось, что едут 10-12 человек, но федерация совершила в этом году качественный скачок в развитии, и вот в нашей сборной уже 25 хороших бойцов, 8 тренеров. Поездка получилась практически за свой счет, но уверена, никто не пожалел – мы приобрели замечательный опыт, сдружились и крепче встали на ноги», - рассказала президент региональной федерации Дина Дымова.
Отличные оценки за свою работу получили псковские судьи: рефери Андрей Синяев, руководитель ковра Антон Яковлев, технический секретарь Александр Садков. Организатором поездки и представителем команды работала Дина Дымова.