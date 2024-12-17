Спорт

Воркаутеры в Пскове будут судиться с «Олимпом» из-за забранного из пользования помещения

Общественная организация воркаута Псковской области обратилась в суд с иском о признании недействительным уведомления об одностороннем расторжении договора о передаче в безвозмездное бессрочное пользование помещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Между спортивной школой «Олимп» и Псковской региональной спортивной общественной организацией воркаута заключен договор о передаче в безвозмездное бессрочное пользование недвижимого имущества, являющегося собственностью области. Помещение площадью 250 квадратных метров в здании школы боевых искусств на улице Ротной, 34 в Пскове закреплено за организацией на праве оперативного управления.

В ноябре в адрес организации воркаута поступило извещение об отказе и прекращении действия договора. Не согласившись с односторонним отказом, организация обратилась в суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 16 января 2025 года (дело №А52-7158/2024).