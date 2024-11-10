Спорт

Отделение воздушно-силовой атлетики в Пскове начнет набор детей в декабре

В декабря начнется набор в отделение воздушно-силовой атлетики на базе псковской спортивной школы «Олимп». Об этом рассказала на пресс-конференции, посвященной развитию детского спорта в Псковской области, врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Галина Овсова подчеркнула, что занятия будут абсолютно бесплатными для детей, и родителям не придется оплачивать никаких дополнительных расходов. Все желающие могут обратиться в спортивную школу для получения информации о записи на занятия.

Воздушно-силовая атлетика включает в себя такие дисциплины как воркаут и паркур, которые пользуются большим спросом среди молодежи. Галина Овсова отметила, что уличная культура, включая самокаты и велосипеды, также активно развивается, и открытие нового отделения позволит детям заниматься этим видом спорта в рамках официальной программы.

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По словам врио председателя комитета, отделение воздушно-силовой атлетики даст детям возможность не только тренироваться, но и участвовать в официальных соревнованиях, включая выезды за пределы региона. Это станет важным шагом в развитии детского спорта в Псковской области и поможет привлечь больше детей к активным занятиям физической культурой.