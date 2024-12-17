Спорт

Псковская область выставила на торги 49% в уставном капитале ФК «Псков-747»

В официальном сообществе комитета по управлению государственным имуществом Псковской области размещено извещение о проведении торгов в форме электронного аукциона по продаже движимого имущества.

На основании распоряжения правительства Псковской области от 10.09.2024 № 758-р «Об условиях приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Псковской области» на торги выставлена доля 49% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб Псков-747», ИНН 6027088814, расположенного по адресу: Псковская обл., г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 18.

Основные виды деятельности ООО «ФК Псков-747»: деятельность спортивных объектов, прочая деятельность в области спорта, физкультурно-оздоровительная деятельность, прочая деятельность по организации отдыха и развлечений и др.

Дата и время окончания подачи заявок - 25 декабря 2024 года в 12.00.

Начальная цена - 110 000 рублей.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также порядком проведения торгов можно в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, д. 21/33, цокольный этаж, каб. № 4, телефон для справок: 8 (8112) 298-200, а также на сайтах в сети «Интернет» torgi.gov.ru, gki.pskov.ru, gos.etpgpb.ru.

Добавим, в 2022 году правительство Псковской области продавало 49% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб "Псков-747». Начальная цена продажи тогда составляла 407 тысяч 680 рублей.

49% ООО принадлежит Псковской области, 51% - Екатерине Севастьяновой.