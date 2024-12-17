Спорт

Герб Псковской области разрешили наносить на сувенирах для награждения спортсменов

Внесение изменений в статью 5 закона «О Гербе Псковской области» приняли на 40-ой очередной сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Представленный проект закона области разработан из-за необходимости использования на сувенирной продукции, изготовленной по заказам спортивных организаций, официального символа Псковской области - герба.

Отмечается, что награждение спортсменов, которые представляют регион на официальных всероссийских соревнованиях и достигают высоких результатов, сувенирной продукцией с изображением герба Псковской области повысит престиж и значимость таких мероприятий для Псковской области.

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Поправку в закон предложил депутат от ЛДПР Антон Минаков.

«Данным законопроектом предлагается разрешить спортивным организациям Псковской области использования государственной символики. Законопроект подготовлен в связи с обращением спортивных организаций. Признаться, я был удивлен, что они не имеют такого разрешения. Это может повысить престиж спортивных организаций Псковской области», - высказался Антон Минаков.

Законопроект поддержали 26 депутатов.