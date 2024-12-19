Спорт

В командных соревнованиях «Всей семьёй» приняли участие 15 семей из Псковской области

В деревне Писковичи Псковского района 21 декабря состоялись областные соревнования семейных команд «Всей семьёй», которые были посвящены Году семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области / «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие 15 семей из 13 городов и районов области, которые предварительно стали победителями муниципального этапа. Открытие мероприятия началось с приветственной речи временно исполняющей обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галины Овсовой, а также выступления воспитанников отделения спортивной аэробики спортивной школы «Бригантина».

Программа соревнований включала различные эстафеты и испытания комплекса ГТО. Призовые места распределились следующим образом:

Семья Игнатенковых из Великих Лук — 1 место; Семья Тарасовых из Порховского района — 2 место; Семья Курченковых из Пскова — 3 место.

Призеры соревнований были награждены кубками, медалями, грамотами и призами. Все семьи получили дипломы участников и памятные призы.

Организаторами мероприятия выступили комитет по спорту и центр спортивной подготовки.