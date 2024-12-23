Спорт

ОФФ «Северо-Запад» предостерегло псковскую федерацию футбола о возможности непризнания выборов президента

Объединение федераций футбола «Северо-Запад» предостерегло Федерацию футбола Псковской области о возможности непризнания выборов президента регионального объединения.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации футбола Псковской области, предостережение пришло в ответ на обращение президента Псковской областной общественной организации «Федерация футбола» в адрес ОФФ «Северо-Запад», в котором изложены обстоятельства, при которых ряд членов федерации вразрез с интересами организации ведут действия, направленные на фактический захват власти в общественной организации вместо участия в честных и конкурентных выборах.

О непростой ситуации с выборами ранее сообщил действующий президент федерации Александр Коновалов. В своем обращении он указал, что накануне очередного отчетно-выборного общего собрания некоторые члены федерации предпринимают попытки по вводу в состав федерации новых членов. Инициируют внеочередное проведение заседаний совета, дабы получить численное превосходство во время голосования по кандидатуре президента.

«Системность данного процесса подтверждается рассылкой требований идентичного содержания с одного или двух почтовых адресов. Таким образом, ряд кандидатов на пост президента федерации вместо того, чтобы предложить конкурентную программу по развитию футбола в регионе, фактически осуществляют действия, схожие по своей сути с рейдерским захватом юридического лица», - указал Александр Коновалов.

Напомним, выборы президента областной федерации футбола пройдут 17 января 2025 года.