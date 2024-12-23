Спорт

Новогодний фестиваль воркаута «База» провели в Пскове

Новогодний фестиваль воркаута «База» провели в Пскове в завершении года. Об этом сообщили в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Сильные девушки и мужчины от 5 лет и старше приняли участие в ряде спортивных дисциплин по базовым и дополнительным силовым упражнениям по воркауту», - рассказали организаторы.

Спортивное мероприятие стало некоторым срезом уровня физической подготовки на конец года, для ориентирования на новые цели или восстановления результатов среди молодежи.

«Отрабатываемые упражнения и формируемые навыки ребятам пригодятся как в повседневной жизни, так и в более специализированных условиях, где может оказаться спортсмен в будущем. Нужно быть готовым ко многому и держать свое тело в хорошей форме, так как это то место в котором вам жить всю жизнь», - отметили в сообществе.

Мероприятие состоялось в рамках развития спорта, продвижения идеи здорового образа жизни и отказа от вредных привычек.

