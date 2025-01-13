Спорт

Псковские легкоатлеты завоевали 17 медалей на первенстве СЗФО

Сборная команда Псковской области приняла участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике в помещении в городе Ярославль с 11 по 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Фото: администрация города Пскова

В команду вошли 13 спортсменов из центра «Юность», представляющие возрастные группы U23, U20, U18, U16. По итогам соревнований псковские легкоатлеты завоевали 17 медалей: пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых.

«Поздравляем наших спортсменов и их педагогов Ирину Нестерову, Веру Яковлеву и Дмитрия Михайлова!» - выразили поздравления в администрации.