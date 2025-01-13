Спорт

Первенство Печорского округа по лыжным гонкам проведут в Стругах Красных из-за отсутствия снега

Открытое первенство Печорского муниципального округа по лыжным гонкам (Второй этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам) состоится в Стругокрасненском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

«Открытое первенство Печорского муниципального округа в зачет II этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам, в связи с отсутствием устойчивого снежного покрова в Печорском округе, пройдет 18 января в Стругах Красных», - говорится в сообщении.

Первый старт запланирован в 13.00.