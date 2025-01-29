Псковские каратисты приняли участие в открытом турнире в Новосокольниках

Более 100 участников из Пскова, Великих Лук и Невеля собрались на открытом городском турнире города Новосокольники по каратэ WKF, вчера, 1 февраля. Соревнования были посвящены памяти героя России Дмитрия Григорьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.
Фото: Антон Потебня
Псковская команда была представлена спортсменами клуба каратэ Школа Боевых Искусств Будокан «АТЭМИ».
Результаты выступлений команды:
Золото
Иван Захарьев 6-7 лет -25кг
Лиана Ревазян 8-9 лет +30кг
София Иванова 8-9 лет -25кг
Ульяна Федотова 8-9 лет -30кг
Алёна Комарова 12-13 лет -42кг
Даниил Мишагин 12-13 +55кг
Карина Дормидонова 10-11 лет +36кг
Серебро
Андрей Мосягин 6-7 +25кг
Вероника Череватенко 6-7 лет -25кг
Максим Балашев 8-9 лет +35кг
Василиса Ветлужских 8-9 лет -30кг
Григорий Постобаев 10-11 лет -40кг
Станислав Ершов 12-13 +55кг
Юлия Дмитриева 10-11 лет +36кг
Бронза
Григорий Мысик 6-7 +25кг
Ксения Кастыря 8-9 лет +30кг
Иван Боловин 8-9 лет -35кг
Максим Ведерников 8-9 лет +35кг
Семён Кокорев 10-11лет -30кг
Игорь Быстров 10-11 лет -35кг
Кирилл Кугут 10-11 лет -35кг
Матвей Мозговой 10-11 лет -40кг
Достижения спортсменов являются и заслугой их тренеров: Потебня Антон, Шалыгин Михаил, Ермолов Евгений, Хорошев Дмитрий, Сергеева Дарина, Степанов Максим, Нуритдинов Исфандияр.