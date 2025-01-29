Спорт

Псковские каратисты приняли участие в открытом турнире в Новосокольниках

Более 100 участников из Пскова, Великих Лук и Невеля собрались на открытом городском турнире города Новосокольники по каратэ WKF, вчера, 1 февраля. Соревнования были посвящены памяти героя России Дмитрия Григорьева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото: Антон Потебня

Псковская команда была представлена спортсменами клуба каратэ Школа Боевых Искусств Будокан «АТЭМИ».

Результаты выступлений команды:

Золото

Иван Захарьев 6-7 лет -25кг

Лиана Ревазян 8-9 лет +30кг

София Иванова 8-9 лет -25кг

Ульяна Федотова 8-9 лет -30кг

Алёна Комарова 12-13 лет -42кг

Даниил Мишагин 12-13 +55кг

Карина Дормидонова 10-11 лет +36кг

Серебро

Андрей Мосягин 6-7 +25кг

Вероника Череватенко 6-7 лет -25кг

Максим Балашев 8-9 лет +35кг

Василиса Ветлужских 8-9 лет -30кг

Григорий Постобаев 10-11 лет -40кг

Станислав Ершов 12-13 +55кг

Юлия Дмитриева 10-11 лет +36кг

Бронза

Григорий Мысик 6-7 +25кг

Ксения Кастыря 8-9 лет +30кг

Иван Боловин 8-9 лет -35кг

Максим Ведерников 8-9 лет +35кг

Семён Кокорев 10-11лет -30кг

Игорь Быстров 10-11 лет -35кг

Кирилл Кугут 10-11 лет -35кг

Матвей Мозговой 10-11 лет -40кг

Достижения спортсменов являются и заслугой их тренеров: Потебня Антон, Шалыгин Михаил, Ермолов Евгений, Хорошев Дмитрий, Сергеева Дарина, Степанов Максим, Нуритдинов Исфандияр.