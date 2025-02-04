Спорт

Флешмоб по коллективному отжиманию в поддержку онкобольных объединил Псков и Великие Луки

Флешмоб по коллективному отжиманию, организованный «Молодой Гвардией Единой России» при поддержке комитета по спорту Псковской области, состоялся 4 февраля в Пскове и Великих Луках. Мероприятие организовали в поддержку людей, страдающих онкологическими заболеваниями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Сегодня мы провели флешмоб, который был связан телемостом с городом Великие Луки. Мы пригласили большое количество спортсменов и просто неравнодушных людей принять участие в нашем мероприятии. Суть заключалась в том, что люди в знак солидарности символизировали силу и единство нашего сообщества. Каждое отжимание — это не только физическая нагрузка, но и выражение нашей поддержки, надежды и солидарности», - рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН руководитель регионального штаба Псковского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Владимир Алексеев.

Каждый участник сделал посильное количество отжиманий, демонстрируя тем самым свою готовность поддерживать тех, кто ежедневно борется с тяжелым недугом.

«Мы хотели показать всем, что вместе мы сильнее, что мы готовы бороться за здоровье и жизнь. Эти люди каждый день сражаются с онкологическими заболеваниями, и мы решили встать с ними в один строй, поддерживая их в этой нелегкой борьбе», — добавил Владимир Алексеев.

Участие в мероприятии в области приняли порядка двухсот человек.

«Это наша первая такая акция, но если мы увидим отклик в сердцах людей, то она может стать ежегодной традицией», — добавил Владимир Алексеев.

Мероприятие проходило на базе спортивных комплексов: