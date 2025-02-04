Псковичи завоевали призы на международном турнире по артистично-пирамидному спорту

Спортсмены из Пскова завоевали призовые места на международном турнире по артистично-пирамидному спорту памяти Валерия Чкалова «Высший пилотаж-2025». Соревнования прошли в Нижнем Новгороде 2 февраля, сообщила Псковской Ленте Новостей тренер-хореограф студии акробатического танца «Акроденс».
Фото здесь и далее: студия акробатического танца «Акроденс»
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова — сборная команда «Молния» студии акробатического танца «Акроденс».
«Поздравляем! Желаем новых спортивных успехов!» - отметили в студии.