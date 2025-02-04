Псковичи завоевали призы на международном турнире по артистично-пирамидному спорту

Николай Козловский: Всё большее внимание уделяется работе органов местного самоуправления

Псковскую межрайонную больницу объединят с Печорской

«Знаешь? Научи!»: псковские школьники могут попробовать себя в роли молодых ученых

«Эхономика»: Николай Загоруй о перспективах развития ресторанно-гостиничного бизнеса на примере проекта «Квартал Мейера». ВИДЕО

Великолучанина осудят за жестокое обращение с 11 детьми

Жителям Псковской области предлагают принять участие в конкурсе «Родная игрушка»

Движение на Октябрьском проспекте в Пскове ограничат из-за дорожных работ

Флешмоб по коллективному отжиманию в поддержку онкобольных объединил Псков и Великие Луки

До -14 градусов опустится температура воздуха в Псковской области 5 февраля

Наталья Федорова о своих заместителях, муниципальной реформе и отчете полиции

Псковичи могут присоединиться к написанию открытого диктанта по немецкому языку