Спорт

Турнир по жиму и становой тяге пройдет в Пскове 15 февраля

Региональный турнир по пауэрлифтингу по правилам IPF пройдет 15 февраля в Пскове. Борьба в турнире будет вестись по трем дисциплинам: жим, жим классический, становая тяга классическая.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации пауэрлифтинга Псковской области Тимур Федотов, это первый турнир, где в качестве эксперимента соревнования пройдут отдельно по становой тяге. Организаторы планируют понять, насколько это интересно спортсменам, и каковы перспективы таких турниров.

«На территории России такие турниры проводятся давно, хотя их и не много. В Пскове же до этого соревнования проводились только по жиму лежа и силовому троеборью», — сказал Тимур Федотов.

К участию в турнире приглашаются спортсмены Псковской области от 12 лет. Победители будут определяться отдельно среди мужчин и женщин в разных возрастных и весовых категориях. Соревнования пройдут в фитнес клубе «XPRESS» по адресу: улица Кузбасской Дивизии, дом 19. Предварительные заявки принимаются до 9 февраля. Вся информация по поводу соревнований размещается в группе федерации в социальной сети «ВКонтакте».

Этот турнир имеет муниципальный уровень и открывает сезон 2025 года. Следующими соревнованиями станет чемпионат Псковской области, который пройдет в апреле.