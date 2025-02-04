Турнир по жиму и становой тяге пройдет в Пскове 15 февраля

Региональный турнир по пауэрлифтингу по правилам IPF пройдет 15 февраля в Пскове. Борьба в турнире будет вестись по трем дисциплинам: жим, жим классический, становая тяга классическая.
Как сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации пауэрлифтинга Псковской области Тимур Федотов, это первый турнир, где в качестве эксперимента соревнования пройдут отдельно по становой тяге. Организаторы планируют понять, насколько это интересно спортсменам, и каковы перспективы таких турниров.
К участию в турнире приглашаются спортсмены Псковской области от 12 лет. Победители будут определяться отдельно среди мужчин и женщин в разных возрастных и весовых категориях. Соревнования пройдут в фитнес клубе «XPRESS» по адресу: улица Кузбасской Дивизии, дом 19. Предварительные заявки принимаются до 9 февраля. Вся информация по поводу соревнований размещается в группе федерации в социальной сети «ВКонтакте».
Этот турнир имеет муниципальный уровень и открывает сезон 2025 года. Следующими соревнованиями станет чемпионат Псковской области, который пройдет в апреле.