Спорт

Каток залили у Троицкого моста в Пскове

Каток залили у Троицкого моста в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Сегодня, начиная с 15:00, приглашаем всех желающих насладиться первым ледовым сезоном», - сказал глава города.

Площадка будет открыта по будням с 15:00 до 22:00, а в выходные — с 11:00 до 22:00. Со своими коньками вход свободный, также работает прокат коньков.

«В ближайшее время планируем организовать на катке спортивный праздник для любителей активного отдыха на свежем воздухе! Следите за анонсами!» - добавил Борис Елкин.