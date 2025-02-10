Спорт

Борцы из университета ФСИН завоевали золото и серебро на областных соревнованиях

Курсанты Псковского филиала университета Федеральной службы исполнения наказания России завоевали золото и серебро на областных соревнованиях по рукопашному бою, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Более 150 спортсменов региона стали участниками Кубка Псковской области по рукопашному бою, который состоялся в воскресенье 9 февраля в «Олимпе».

По итогам соревнований курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Кирилл Эглинскас завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 килограмм курсант Артем Воронцов стал серебряным призером в весовой категории до 88 килограмм.