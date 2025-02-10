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Спорт

«Лыжню России» в Псковской области перенесли в Струги Красные

12.02.2025 12:29|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Псковской области состоится 15 февраля в Стругах Красных, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по спорту. 

Место проведения из-за отсутствия снежного покрова в Островском районе перенесли в Струги Красные (лыжная трасса детско-юношеской спортивной школы).

Регистрация участников на месте проведения старта - 9.30. Официальное открытие - 11.20. Старт первой группы - 12.00.

«Зарегистрированным ранее на Госуслугах необходимо подойти на стойку регистрации!» - отметили в комитете. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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