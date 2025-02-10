«Лыжню России» в Псковской области перенесли в Струги Красные

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Псковской области состоится 15 февраля в Стругах Красных, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по спорту.
Место проведения из-за отсутствия снежного покрова в Островском районе перенесли в Струги Красные (лыжная трасса детско-юношеской спортивной школы).
Регистрация участников на месте проведения старта - 9.30. Официальное открытие - 11.20. Старт первой группы - 12.00.
«Зарегистрированным ранее на Госуслугах необходимо подойти на стойку регистрации!» - отметили в комитете.