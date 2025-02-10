Спорт

Псковские юные шахматисты выступили на Первенстве России по шахматам

Юные шахматисты Псковской области: Ростислав Бобовкин, Владислав Мерзанюков, Дмитрий Голубев, Вероника Петрова приняли участие в Первенстве России по шахматам, которое прошло в городе Сочи в Гранд Отеле «Жемчужина». Об этом Псковвской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Первенство России по шахматам традиционно собирает сильнейших юных шахматистов страны, а в этом году торжественное открытие состоялось на арене знаменитого Сочинского цирка. Для гостей шахматного праздника была подготовлена яркая шоу-программа с выступлениями артистов цирка.

Детские первенства России по классическим шахматам в возрастных группах до 11, 13, 15, 17 и 19 лет; мальчики и девочки, юноши и девушки прошли в десяти группах. В них приняло участие 520 юных шахматистов. Во всех группах соревнования прошли по швейцарской системе в девять туров.

От Псковской области в этих соревнованиях приняли участие среди юношей до 15 лет — Дмитрий Голубев, среди девушек до 15 лет — Вероника Петрова, среди юношей до 17 лет — Ростислав Бобовкин и Владислав Мерзанюков.

По итогам всероссийских соревнований псковские шахматисты Ростислав Бобовкин и Владислав Мерзанюков стали кандидатами в мастера спорта России по шахматам, Дмитрий Голубев выполнил норму 1 спортивного разряда по шахматам, а Петрова Вероника подтвердила второй разряд по шахматам.