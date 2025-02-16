Спорт

Глава псковской федерации пауэрлифтинга назвал секрет успеха в спорте

Чтобы достичь успеха в спорте, необходимо полностью посвящать себя одной цели. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в рамках нового выпуска программы «Железные люди» высказал мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, президент псковской федерации пауэрлифтинга Тимур Федотов.

На вопрос, почему выбрал пал именно пауэрлифтинг среди множества силовых дисциплин, Тимур Федотов ответил, что считает этот спорт справедливым с точки зрения судейства.

«Я считаю, что пауэрлифтинг — это очень справедливый вид спорта. Потому что твой главный соперник — это не человек, а штанга. Как ты готовился, такой и будет результат. Если ты вложил много усилий, то и результат будет хорошим. Если готовился плохо — результат будет соответствующим», - отметил пауэрлифтер.

Гость студии подчеркнул, что успех зависит от того, насколько усердно была проведена подготовка. При этом важно сосредоточиться исключительно на выбранном виде спорта, чтобы достичь высоких результатов.

«Чтобы быть успешным, нужно заниматься одним делом. Нельзя распыляться на разные направления. Если занимаешься всем подряд, станешь средним во всём. Чтобы стать лучшим в чём-то, нужно сосредоточиться на одной точке и всю свою жизнь подстроить под эту цель. Планировать всё: от работы до отдыха, до отпуска — всё должно работать на достижение результата», - заключил Тимур Федотов.