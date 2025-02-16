Воспитанники «Бригантины» завоевали 12 золотых медалей на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивной аэробике

В спортивном комплексе «Электрон» 15-16 февраля прошли чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике. Воспитанники спортивной школы «Бригантина» завоевали 23 медали разного достоинства, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.
Фото здесь и далее: «Бригантина»
В соревнованиях приняли участие команды из различных спортивных школ региона, включая СШ «Гармония», СЦ «Юность», GymEnergy, «Время Первых», СШ «Бригантина» и ДЮСШ №1 «Атлетика» из Великих Лук.
Наибольшего успеха добились воспитанники спортшколы «Бригантины», завоевавшие 23 медали, среди которых 12 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые. Победители были определены в разных возрастных категориях и дисциплинах.
Возрастная категория 18 лет и старше:
- Трио: Виктория Кичигина, Алиса Орлова, Анастасия Виноградова
- Группа: Алиса Орлова, Ольга Асланян, София Будник, Анастасия Виноградова, Виктория Кичигина
Возрастная категория 15-17 лет:
- Трио: Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко
- Пара: Анна Козлова, Денис Харьковский
- Группа: Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко, Яна Петрова, Анна Козлова
- Гимнастическая платформа: Яна Петрова, Алина Алексеева, Илона Данец, Денис Харьковский, Милана Баринова, Анна Козлова, София Боголюбова, Александра Воробьева
Возрастная категория 12-14 лет:
- Гимнастическая платформа: Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Ляля Васильева-Тузюк, Анжелика Гаврилаш, Ангелина Соловьева, Мария Колесникова, Маргарита Полякова, Василиса Кононова
Возрастная категория 9-11 лет:
- Гимнастическая платформа: Анастасия Лапина, Мирослава Горяченок, Анна Звягина, Виктория Яковлева, Екатерина Петрова, Каролина Кабирова, Мария Леонова, Виктория Пивоварова
- Трио: Вероника Мартынова, Татьяна Тебнева, Софья Левина
- Соло: Виктория Зайцева
- Группа: Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина
- Танцевальная гимнастика: Виктория Зайцева, Анна Звягина, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина, Виктория Яковлева
Тренерами-преподавателями высшей квалификационной категории, подготовившими спортсменов к этим успешным выступлениям, являются Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.