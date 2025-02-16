Спорт

Воспитанники «Бригантины» завоевали 12 золотых медалей на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивной аэробике

В спортивном комплексе «Электрон» 15-16 февраля прошли чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике. Воспитанники спортивной школы «Бригантина» завоевали 23 медали разного достоинства, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.

Фото здесь и далее: «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие команды из различных спортивных школ региона, включая СШ «Гармония», СЦ «Юность», GymEnergy, «Время Первых», СШ «Бригантина» и ДЮСШ №1 «Атлетика» из Великих Лук.

Наибольшего успеха добились воспитанники спортшколы «Бригантины», завоевавшие 23 медали, среди которых 12 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые. Победители были определены в разных возрастных категориях и дисциплинах.

Возрастная категория 18 лет и старше:

Трио: Виктория Кичигина, Алиса Орлова, Анастасия Виноградова

Группа: Алиса Орлова, Ольга Асланян, София Будник, Анастасия Виноградова, Виктория Кичигина

Возрастная категория 15-17 лет:

Трио: Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко

Пара: Анна Козлова, Денис Харьковский

Группа: Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко, Яна Петрова, Анна Козлова

Гимнастическая платформа: Яна Петрова, Алина Алексеева, Илона Данец, Денис Харьковский, Милана Баринова, Анна Козлова, София Боголюбова, Александра Воробьева

Возрастная категория 12-14 лет:

Гимнастическая платформа: Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Ляля Васильева-Тузюк, Анжелика Гаврилаш, Ангелина Соловьева, Мария Колесникова, Маргарита Полякова, Василиса Кононова

Возрастная категория 9-11 лет:

Гимнастическая платформа: Анастасия Лапина, Мирослава Горяченок, Анна Звягина, Виктория Яковлева, Екатерина Петрова, Каролина Кабирова, Мария Леонова, Виктория Пивоварова

Трио: Вероника Мартынова, Татьяна Тебнева, Софья Левина

Соло: Виктория Зайцева

Группа: Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина

Танцевальная гимнастика: Виктория Зайцева, Анна Звягина, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина, Виктория Яковлева

Тренерами-преподавателями высшей квалификационной категории, подготовившими спортсменов к этим успешным выступлениям, являются Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.