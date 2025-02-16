Спорт

Налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО можно получить в 2025 году

Начиная с 2025 года граждане смогут оформить налоговый вычет за успешную сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщили в пресс-службе Департамента финансов Москвы. Для получения вычета необходимо будет предоставить соответствующие документы, подтверждающие наличие значка ГТО, в налоговые органы.

Чтобы воспользоваться новым вычетом, нужно подать заявление в бухгалтерию или отдел кадров по месту работы. С 2026 года налогоплательщики также смогут заявить право на вычет самостоятельно, заполнив декларацию по форме 3-НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) за предыдущий год.

В департаменте отметили, что размер вычета – 18 тысяч рублей в год. Это не сумма, которую перечислят на счет, а часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. Если гражданин платит налог по ставке 13%, вернуть можно до 2340 рублей. Вычет может быть предоставлен на всю сумму сразу в любом месяце календарного года, но не раньше месяца, в котором работник подтвердил свое право на него.

«Чтобы претендовать на вычет, необходимо быть налоговым резидентом Российской Федерации и получать доходы, облагаемые НДФЛ. И, конечно, обладать знаком отличия ГТО или повторно сдать нормативы в своей возрастной группе и подтвердить врученный ранее значок. Золотой, серебряный или бронзовый – значения не имеет. Нужно пройти и диспансеризацию. Но важно помнить: вычет предоставляется за тот календарный год, в котором выполнены все перечисленные условия. Допустим, если медосмотр пройти в 2025 году, а ГТО сдать годом позже, вычет не дадут», – цитируют в сообщении первого заместителя руководителя департамента Григория Лалаева.

Сдачу нормативов ГТО можно подтвердить одним из документов: копией удостоверения о вручении знака отличия; копией акта регионального органа исполнительной власти в области физкультуры и спорта о награждении либо выпиской из него; данными из цифровой базы по реализации комплекса ГТО – в случае, если подтвержден прежний значок, добавили в департаменте. Пройденная диспансеризация подкрепляется соответствующей справкой. Она оформляется в произвольной форме, заверяется подписью врача и печатью медицинской организации, пишет РИА Новости.

«Можно получить и так называемый "спортивный" налоговый вычет за занятия в спортсекциях и школах, бассейнах, оздоровительных комплексах, фитнес-клубах. С 2025 года лимит социальных вычетов увеличен со 120 до 150 тысяч рублей. Соответственно, максимальная сумма возврата уплаченного НДФЛ выросла до 19 500 рублей в год. С этого года вычет за спорт оформляется в упрощенном порядке. Вместо пакета документов от налогоплательщика требуется только справка об оказанных услугах. Главное, чтобы их предоставляли организации и индивидуальные предприниматели из перечня Минспорта России», – пояснили в департаменте.