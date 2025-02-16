Спорт

Великолукские полицейские состязались в стрельбе из табельного оружия

Лично-командные соревнования среди сотрудников ОМВД России по городу Великие Луки прошли в тире муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Это мероприятие было посвящено предстоящим праздникам - Дню защитника Отечества и 8 Марта. Участникам предстояло выполнить скоростную стрельбу из пистолета Макарова со сменой магазина на расстоянии 25 метров по неподвижной мишени.

По итогам соревнований определены победители в личном и командном зачетах. В результате напряженной спортивной борьбы в командном зачете победу одержала сборная команда отдела Госавтоинспекции и отдельного взвода дорожно-постовой службы. Второе место заняла сборная команда отделения по работе с личным составом и штаба. Третье место – у стрелков из отдела по контролю за оборотом наркотиков и центра кинологической службы.

В личном первенстве среди мужчин первого места удостоен полицейский дорожно-постовой службы старший лейтенант полиции Евгений Москалев. «Серебро» завоевал специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом старший лейтенант полиции Андрей Цветков. На третьем месте – заместитель начальника отдела – начальник отделения по работе с личным составом капитан полиции Сергей Игнатьев.

В личном зачете среди женщин победительницей признана кинолог центра кинологической службы младший лейтенант полиции Светлана Королькова. Второе место присуждено представителю Госавтоинспекции старшему лейтенанту полиции Екатерине Беляевой. А третье место у сержанта полиции Анастасии Белокуровой из отдельной роты патрульно-постовой службы.

«Соревнования по стрельбе для стражей правопорядка – это не только интересное спортивное событие, но и неотъемлемая часть профессиональной подготовки, возможность совершенствовать свои навыки и мастерство владения оружием», - отметили в полиции.