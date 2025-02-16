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Спорт

Троеборье для любителей проведут в двух спортзалах Пскова

20.02.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

В Пскове 23 февраля состоится соревнование по троеборью, которое пройдёт в двух спортивных залах города, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации спортивных клубов.

Фото здесь и далее: директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев / «ВКонтакте»

Участникам предстоит выполнить три задания:

  1. Пресс-скручивания за минуту;
  2. Двойной прыжок с места;
  3. Рывок грифа штанги за минуту. 
 

Победитель конкурса будет награждён бесплатной картой в клуб. Остальные участники также получат призы.

Соревнования пройдут в клубе «Супер фитнес» на Рижском проспекте, дом 16 и в клубе «С-фитнес» на улице Рокоссовского, дом 16.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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