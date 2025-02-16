Спорт

Троеборье для любителей проведут в двух спортзалах Пскова

В Пскове 23 февраля состоится соревнование по троеборью, которое пройдёт в двух спортивных залах города, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации спортивных клубов.

Фото здесь и далее: директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев / «ВКонтакте»

Участникам предстоит выполнить три задания:

Пресс-скручивания за минуту; Двойной прыжок с места; Рывок грифа штанги за минуту.

Победитель конкурса будет награждён бесплатной картой в клуб. Остальные участники также получат призы.

Соревнования пройдут в клубе «Супер фитнес» на Рижском проспекте, дом 16 и в клубе «С-фитнес» на улице Рокоссовского, дом 16.