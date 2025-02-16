Соревнование по троеборью устроят в Пскове в День защитника Отечества

Соревнование по троеборью пройдет сразу в двух спортивных залах города Пскова 23 февраля, в День защитника Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации спортивных клубов.
Фото здесь и далее: директор клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев / «ВКонтакте»
Участникам предстоит выполнить три задания:
Победитель конкурса будет награждён бесплатной картой в клуб. Остальные участники также получат призы.
Соревнования пройдут в клубе «Супер фитнес» на Рижском проспекте, дом 16 и в клубе «С-фитнес» на улице Рокоссовского, дом 16.