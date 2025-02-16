Спорт

Секция настольного тенниса может появиться в православной гимназии в Пскове

Секция настольного тенниса может появиться в новом здании гимназии с изучением основ православной культуры №28 на улице Киселева в Пскове, сообщается на странице руководителя спортклуба по настольному теннису Nordman, депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«В начале недели провели встречу с митрополитом Псковским и Порховским Матфеем в капитально отремонтированном в прошлом году спортзале, где располагается клуб настольного тенниса "Nordman". Провел для владыки экскурсию по спортзалу, в ходе которой он оценил качество ремонта», - рассказал Юрий Сорокин.

Он добавил, что митрополит интересуется спортом. В числе его любимых видов: футбол, баскетбол и настольный теннис.

«Митрополит рассказал о том, что намерен организовать секцию настольного тенниса в строящейся гимназии с изучением основ православной культуры. Договорились о взаимодействии в создании секции. Будем сотрудничать, с Божьей помощью», - поделился Юрий Сорокин.

Напомним, идут подготовительные работы к открытию гимназии с изучением основ православной культуры №28 в новом здании на улице Киселева в Пскове, старт занятий запланирован на 1 сентября.