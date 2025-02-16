Секция настольного тенниса может появиться в православной гимназии в Пскове

Секция настольного тенниса может появиться в новом здании гимназии с изучением основ православной культуры №28 на улице Киселева в Пскове, сообщается на странице руководителя спортклуба по настольному теннису Nordman, депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Он добавил, что митрополит интересуется спортом. В числе его любимых видов: футбол, баскетбол и настольный теннис.
Напомним, идут подготовительные работы к открытию гимназии с изучением основ православной культуры №28 в новом здании на улице Киселева в Пскове, старт занятий запланирован на 1 сентября.