Теннисисты Nordman одержали победу во всех матчах второго тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису

Сегодня, 9 марта, состоялся второй тур открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису. В турнире приняли участие две псковские команды — «Nordman» и «Nordman 2». В рамках турнира было проведено восемь встреч, во всех из которых команды одержали победу, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
Состав команды «Nordman»:
Состав команды «Nordman 2»: