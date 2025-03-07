Спорт

Теннисисты Nordman одержали победу во всех матчах второго тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису

Сегодня, 9 марта, состоялся второй тур открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису. В турнире приняли участие две псковские команды — «Nordman» и «Nordman 2». В рамках турнира было проведено восемь встреч, во всех из которых команды одержали победу, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Состав команды «Nordman»:

Владимир Сидоренко;

Кирилл Скачков;

Никита Артеменко;

Петр Федотов;

Глеб Иванов;

Александр Волошин;

Рамиль Мутыгуллин;

Состав команды «Nordman 2»: