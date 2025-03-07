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Теннисисты Nordman одержали победу во всех матчах второго тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису

09.03.2025 20:56|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 9 марта, состоялся второй тур открытого клубного чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису. В турнире приняли участие две псковские команды — «Nordman» и «Nordman 2». В рамках турнира было проведено восемь встреч, во всех из которых команды одержали победу, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: страница Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»

Состав команды «Nordman»:  

  • Владимир Сидоренко; 
  • Кирилл Скачков;
  • Никита Артеменко;  
  • Петр Федотов; 
  • Глеб Иванов;  
  • Александр Волошин;  
  • Рамиль Мутыгуллин;

Состав команды «Nordman 2»:

  • Денис Ивонин;
  • Максим Гребнев;
  • Александр Шибаев;
  • Сергей Фильчев;
  • Иван Никулин;
  • Иван Кондратьев.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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