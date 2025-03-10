Спортсмены завоевали медали на соревнованиях по спортивной аэробике «Древний Псков»

В РФ проиндексируют социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля

Мошенники выманили у жителей Псковской области более семи миллионов рублей

Убийц лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области

Путин поручил освободить от призыва россиян, воевавших на стороне ДНР и ЛНР

Что скрывается под водой, расскажет дайвер Роман Спицын в программе «Железные люди»

Стало известно, как часто псковичи откликаются на вакансии с тестовыми заданиями

Пожар в серверном помещении произошел в Великих Луках

МВД предупредило о схемах мошенников с переводами на карту

Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество