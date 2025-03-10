Спортсмены завоевали медали на соревнованиях по спортивной аэробике «Древний Псков»

Турнир по спортивной аэробике «Древний Псков» прошел в спорткомплексе «Электрон», сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе «Бригантина».
Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»
В турнире приняли участие спортсмены из Псковской области (Великие Луки, Псков: Бригантина, Гармония, Юность, Gym Energy, «Время первых»), Ленинградской области (Волхов, Кириши, Сланцы, Ломоносов), Республики Карелия, Архангельской обл., Калининградской обл (Калининград, Советск) и Санкт-Петербурга.
Воспитанники спортшколы «Бригантина», под руководством тренеров - Юлии Бабич, Инны Мартыновой и Елены Зарываевой завоевали - 17 медалей, из которых 8 - золотых, 4 - серебряных и 5 - бронзовых.
Победителями стали:
6-8 лет: Танцевальная гимнастика - Виктория Мартынова, Яна Колесникова, Вероника Громова, Дарья Меликидзе, Дарья Жбанова, Тая Игошкина, Мария Алексеева, Екатерина Кузнецова
9 -11 лет: