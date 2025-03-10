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Спортсмены завоевали медали на соревнованиях по спортивной аэробике «Древний Псков»

10.03.2025 18:30|ПсковКомментариев: 0

Турнир по спортивной аэробике «Древний Псков» прошел в спорткомплексе «Электрон», сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

В турнире приняли участие спортсмены  из Псковской  области (Великие Луки, Псков: Бригантина, Гармония, Юность, Gym Energy, «Время первых»), Ленинградской области (Волхов, Кириши, Сланцы, Ломоносов), Республики Карелия, Архангельской обл., Калининградской обл (Калининград, Советск)  и  Санкт-Петербурга.

Воспитанники спортшколы «Бригантина», под руководством тренеров - Юлии Бабич, Инны Мартыновой и Елены Зарываевой завоевали - 17 медалей, из которых 8 - золотых, 4 - серебряных и 5 - бронзовых.

Победителями стали:

  • Соло девочки 2015 года рождения -  Виктория Зайцева;
  • Соло девочки 2016 года рождения -  Софья Лукина;
  • Соло 2019-2020 года рождения -  Тая Игошкина.
 

6-8 лет: Танцевальная гимнастика -  Виктория Мартынова, Яна Колесникова, Вероника Громова, Дарья Меликидзе, Дарья Жбанова, Тая Игошкина, Мария Алексеева, Екатерина Кузнецова

9 -11 лет:

  • трио -  Анна Звягина, Каролина Кабирова,  Виктория Яковлева;
  • группа  - Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина;
  • танцевальная гимнастика - Виктория Зайцева, Анна Звягина, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина, Виктория Яковлева;
  • гимнастическая платформа - Вероника Мартынова, Софья Левина, Татьяна Тебнева, Алена Мурадян, Ева Денисова, Алина Бикбулатова, Анна Артамонова, Алёна Кузнецова.
Источник: Псковская Лента Новостей
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