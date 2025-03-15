Спорт

Спортсмены клуба Nordman выиграли во всех матчах третьего тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису

Спортсмены псковского клуба Nordman приняли участие в двух турнирах по настольному теннису, которые прошли в Санкт-Петербурге вчера, 15 марта. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ страница Вконтакте

В третьем туре Открытого клубного чемпионата по настольному теннису победу одержали две псковские команды: Nordman и Nordman 2. Спортсмены сыграли четыре встречи и во всех одержали победу. На сегодняшний день псковские теннисисты являются лидерами чемпионата.

Состав команды Nordman:

Владимир Сидоренко

Никита Артеменко

Пётр Федотов

Глеб Иванов

Александр Волошин

Рамиль Мутыгуллин

Состав команды Nordman 2:

Максим Гребнев

Сергей Фильчев

Иван Никулин

Иван Кондратьев

Помимо этого, детская команда клуба Nordman приняла участие во Всероссийском рейтинговом турнире в Санкт-Петербурге, посвящённому Дню защиты Земли. Участники соревнований - юноши и девушки в возрасте до 14 лет. За победу боролись более ста юных теннисистов.

В составе псковской команды:

Савелий Ефимов

Платон Гайдук

Фёдор Михайлов

Максим Бобров

Валерия Маренкова

Анастасия Тимохина

Екатерина Елисеенко

Тренерский состав: Алексей Швецов, Степан Бутырко.

Напомним, что во втором туре соревнований, который прошёл 9 марта, спортсмены Nordman также одержали победу во всех матчах.