Спортсмены клуба Nordman выиграли во всех матчах третьего тура чемпионата Санкт-Петербурга по настольному теннису

Спортсмены псковского клуба Nordman приняли участие в двух турнирах по настольному теннису, которые прошли в Санкт-Петербурге вчера, 15 марта. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ страница Вконтакте
В третьем туре Открытого клубного чемпионата по настольному теннису победу одержали две псковские команды: Nordman и Nordman 2. Спортсмены сыграли четыре встречи и во всех одержали победу. На сегодняшний день псковские теннисисты являются лидерами чемпионата.
Состав команды Nordman:
Состав команды Nordman 2:
Помимо этого, детская команда клуба Nordman приняла участие во Всероссийском рейтинговом турнире в Санкт-Петербурге, посвящённому Дню защиты Земли. Участники соревнований - юноши и девушки в возрасте до 14 лет. За победу боролись более ста юных теннисистов.
В составе псковской команды:
Тренерский состав: Алексей Швецов, Степан Бутырко.
Напомним, что во втором туре соревнований, который прошёл 9 марта, спортсмены Nordman также одержали победу во всех матчах.