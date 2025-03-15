Спорт

Псковские бегуны после старта отведали пельменей на набережной города Пскова

«Пельмени без сметаны - завтрак на ветер!» - под таким девизом прошёл сегодняшний 146-й старт «5 вёрст» на Набережной реки Великой в Пскове вчера, 15 марта. Особенностью еженедельного забега стали только что сваренные пельмени, которые ожидали всех спортсменов на финише. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 вёрст Псков».

Фото здесь и далее: «5 вёрст Псков»/ сообщество ВКонтакте

Несмотря на небольшой мороз, в забеге приняли участие 75 любителей бега, чтобы преодолеть дистанцию вдоль живописной набережной и поставить новые рекорды. Например, личный рекорд смогла установить участница из Москвы Наталья Цыганкова.

Также впервые в старте приняли участие пять новых спортсменов: Артём Михайлов, Семён Иголкин, Евгений Соколов, Анна Птушко, Елизавета Шидловская.

В организации забегов всегда задействованы волонтёры, которых в этот раз было 25 человек. На финише они встречали спортсменов ароматными свежесваренными пельменями.