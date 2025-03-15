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Спортсмены ДЮСШ города Пскова «Надежда» стали абсолютными победителями первенства Псковской областипо тяжёлой атлетике

Первенство Псковской области по тяжелой атлетике прошло в Бежаницах сегодня, 16 марта. Соревнования проходили по системе двоеборья: рывок и толчок. Участниками соревнований стали спортсмены из ДЮСШ Надежда (г.Псков) и из Бежаницкого ЦРТДиЮ. У них называется Центр развития творчества детей и юношества., 14 юношей и юниоров и одна девушка, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Федерация тяжёлой атлетики Псковской области

Президент Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игорь Цветков рассказал, что абсолютным победителем первенства стал Алексей Козлов из ДЮСШ «Надежда» с результатом: рывок 94 кг и толчок 110 кг, что больше норматива кандидата в мастера спорта. Абсолютной победительницей первенства среди девушек стала София Яковлева из ДЮСШ «Надежда» с результатом: рывок 38 кг, толчок 48 кг.

На соревнованиях были обновлены рекорды Псковской области. Миронов Максим (Бежаницы) показал результаты: рывок 70 кг, толчок 105 кг, сумма 175 кг, и обновил рекорды в категории юношей 15-17 лет свыше 81кг. Стыров Кирилл (Псков) с результатами: рывок 86 кг, толчок 101 кг, сумма 197 кг установил новый рекорд у юниоров весом до 73 кг. София Яковлева установила рекорд у девушек свыше 71 кг.

По итогам соревнований сформирована сборная команда Псковской области для участия в Первенстве СЗФО, которое пройдет 22-28 апреля в Выборге. В нее вошли спортсмены из Бежаниц и Пскова.