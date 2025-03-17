Спорт

Более 120 участников собрал Кубок Псковской области по практической стрельбе из пневматического пистолета

Кубок Псковской области по практической стрельбе из пневматического пистолета прошел на базе стадиона «Машиностроитель», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставили в пресс-службе правительства Псковской области

На протяжении двух дней спортсмены демонстрировали свои навыки в 12 зрелищных упражнениях, включающих стрельбу в движении, на время и с различными целями.

Интерес к турниру растет с каждым годом. На состязания собралось более 120 участников из разных регионов страны — из Псковской, Ленинградской, Мурманской, Московской, Архангельской областей. На соревнованиях работали спортивные судьи из Санкт-Петербурга.

Также во время соревнований работала и стрелковая зона, где каждый желающий мог попробовать свои навыки в стрельбе. Самые меткие получили небольшие сувениры на память.

Добавим, Кубок Псковской области является одним из этапов подготовки перед такими масштабными соревнованиями, как чемпионат и первенство Псковской области по практической стрельбе на Кубок губернатора, которые пройдут уже в мае.