Псковские каратисты завоевали медали на турнире «Цветные пояса» в Петербурге

Открытый региональный турнир по карате «Цветные пояса» прошел в Санкт Петербурге 16 марта, в нем приняли участие псковские спортсмены, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фотографии предоставили в спортивной федерации карате города Пскова

«В турнире приняли участие как опытные спортсмены, так и спортсмены, делающие первые шаги в соревнованиях по виду спорта карате. Для того, чтобы всем было комфортно, организаторы турнира предусмотрели два дивизиона в каждой категории — опытные спортсмены и новички. Псковские спортсмены показали отличные результаты, о чем говорит медальный зачет. Также хочу поздравить личных тренеров с итогами прошедших соревнований», - рассказал Антон Потебня.