Псковские каратисты завоевали медали на турнире «Цветные пояса» в Петербурге

Открытый региональный турнир по карате «Цветные пояса» прошел в Санкт Петербурге 16 марта, в нем приняли участие псковские спортсмены, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.
Фотографии предоставили в спортивной федерации карате города Пскова
«В турнире приняли участие как опытные спортсмены, так и спортсмены, делающие первые шаги в соревнованиях по виду спорта карате. Для того, чтобы всем было комфортно, организаторы турнира предусмотрели два дивизиона в каждой категории — опытные спортсмены и новички. Псковские спортсмены показали отличные результаты, о чем говорит медальный зачет. Также хочу поздравить личных тренеров с итогами прошедших соревнований», - рассказал Антон Потебня.
Псковские спортсмены завоевали 14 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Золотые медали получили:
- Егор Можаров - ката 6-7 лет 10-9+кю
- Мартин Вонс - ката 6-7 лет 8+кю
- Алиса Ворсюченко - кумите девочки 14-15 лет
- Андрей Мосягин - кумите мальчики 6-7 лет
- Алена Комарова - кумите девочки 12-13 лет
- Лиана Ревазян - 1 ката девочки 8-9 лет
- Марк Волин - ката мальчики 10-11 лет
- София Котова - девочки ката 6-7 лет
- Ката группа (Иванов/Антонов/Курасов) - 1 место ката 12-13 лет
- Карина Дормидонова - кумите девочки 10-11 лет
- Никита Нуколов - кумите мальчики 10-11 лет Дивизион Б
- Лика Михайлова - ката девочки 10-11 лет
- Варвара Денисова - ката девочки 12-13 лет
- Алексей Буравлев - 1 кумите мальчики 12-13 лет.
Серебряными призерами стали:
- Никита Ершов - ката мальчики 8-9 лет
- Иван Боловин - кумите мальчики 8-9 лет
- Максим Ведерников - кумите мальчики 8-9 лет
- Командное кумите (Куприянчик / Ворсюченко)
- Вероника Череватенко - кумите девочки 6-7 лет
- Василиса Ветлужских - кумите девочки 8-9 лет
- Василиса Кугут - ката девочки 8-9 лет
- Кирилл Кугут - кумите мальчики 10-11 лет
- Алиса Лютая - девочки ката 8-9 лет
- Командное кумите (Ревазян / Ведерников)
- Павел Антонов - ката мальчики 12-13 лет
- Ксения Кастыря - кумите девочки 10-11 лет
- Иван Семенов - кумите мальчики 10-11 лет Дивизион А
- Макар Михайлов - ката мальчики 10-11 лет
Обладатели бронзовых медалей:
- Глеб Екимов - ката мальчики 8-9 лет
- Сергей Лазарев - ката мальчики 6-7 лет
- Степан Осипов - кумите мальчики 14-15 лет
- Марк Меньших - кумите мальчики 12-13 лет
- Командное Кумите (Боловин / Ветлужских)
- Александр Иванов - ката мальчики 12-13 лет
- Григорий Постобаев - кумите мальчики 10-11 лет Дивизион А
- Василий Пономарев - кумите мальчики 10-11 лет
- София Иванова - кумите девочки 8-9 лет.