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Спорт

Псковские росгвардейцы приняли участие в чемпионате по дзюдо в Петербурге

20.03.2025 13:39|ПсковКомментариев: 0

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по дзюдо. В соревнованиях приняли участие более 80 росгвардейцев из воинских частей и территориальных органов, дислоцированных в 11 регионах Северо-Запада. Соревнования проходили по олимпийской системе в весовых категориях от 60 кг до свыше 100 кг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

По результатам чемпионата в общекомандном зачете среди территориальных органов первое место у управления Росгвардии по Калининградской области, второе — у управления Росгвардии по Вологодской области, третье — у Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лучшими среди воинских частей стал полк по охране важных государственных объектов Северо-Западного округа Росгвардии (Ленинградская область), «серебро» у 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии (Ленинградская область), замкнули тройку лидеров военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии (Санкт-Петербург).

Источник: Псковская Лента Новостей
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