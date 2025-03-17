Спорт

Более 2000 спортсменов соберутся на футбольном турнире «Псковская весна»

Более 2000 юных спортсменов соберутся на футбольном турнире «Псковская весна», сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

В Пскове вновь стартовал турнир по футболу среди детей и подростков. «На протяжении сорока лет мы собираем ребят со всей России, и в этом году участвует 130 команд! Более 2000 юных спортсменов соберутся вместе, чтобы продемонстрировать своё мастерство в различных возрастных группах и побороться за звание лучших», - поделился глава города.

Турнир стал традицией, объединяющей юных спортсменов. «Желаю всем участникам удачи, ярких эмоций и незабываемых впечатлений!» - сказал Борис Елкин.