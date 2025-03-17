Спорт

Спортсмен из Псковской области стал призером первенства России по армрестлингу

Максим Ломакин из Великих Лук занял третье место на первенстве России по армрестлингу среди юношей 14-15 лет весом до 60 кг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Федерации армрестлинга Псковской области Василий Иванков.

Соревнования проходили с 16 по 21 марта в городе Орёл. В категории вместе с Максимом Ломакином боролось еще 20 спортсменов из разных регионов России. Особенно успешной стала борьба на правой руке, где Максим без поражений занял первое место, став лучшим в России на правой руке в категории юношей 14-15 кг до 60кг. Спортсмен занимается армрестлингом один год, ранее занимался спортивной гимнастикой.

Для армрестлеров Псковской области это первый опыт участия в соревнованиях такого уровня. Всего в команде было шесть человек. По словам Василия Иванкова, им не хватило силы и опыта.

В апреле состоится Чемпионат России по армрестлингу, туда планируют отправиться четыре спортсмена из Псковской области, ранее завоевавшие золотые медали на Чемпионате СЗФО.