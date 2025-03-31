Спорт

Региональный этап Гимнастрады в честь 80-летия Победы прошел в Пскове

Региональный этап Гимнастрады в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и поддержку защитников Отечества прошел в Пскове 29–30 марта, сообщила Псковской Ленте Новостей главный судья соревнований Марина Супрун.

Соревнования проходили в трех номинациях: «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта», «Танцевальный марафон».

Всего в Гимнастраде в этом году приняли участие 380 спортсменов в возрасте от 5 до 20 лет. Были представлены коллективы художественной гимнастики, эстетической гимнастики, спортивной аэробики, артистично-пирамидного спорта, спортивной гимнастики.

В номинации «Общая гимнастика» победила команда Федерации спортивной гимнастики города Пскова, представившая выступление двух команд «Авангард» и «Бастион». Обе команды продемонстрировали комплекс рукопашного боя с макетами автоматов РБ-1 и опорные прыжки через гимнастического коня. Старшая команда «Бастион» показала также акробатические прыжки на акробатической дорожке с мини-трампа и без него, а также на гимнастическом батуте. В числе прыжков были двойные сальто и сальто назад.

Победители в номинации «Гимнастические виды спорта» — команда спортивной школы «Бригантина». В номинации «Танцевальный марафон» 2 победителя: команды спортшкол «Гармония» и «Бригантина».

Все участники регионального этапа Гимнастрады награждены дипломами участника и сувенирами.

Победителем регионального этапа Гимнастрады стала команда спортшколы «Бригантина», вручен Кубок и диплом победителя. Команда получила право участвовать во II всероссийском (финальном) этапе «Соревновательного марафона в формате Гимнастрады», который проводится с 12 по 15 июня 2025 года Москве.

Фотографии и видео спортивной гимнастики — Елена Демченкова. Фотографии «Бригантина» и участники — Анжелика Алексеева (главный секретарь регионального этапа Гимнастрады в Пскове).