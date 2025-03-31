Спорт

Сотрудник псковского УФСИН завоевал «серебро» на Кубке Беларуси по пауэрлифтингу

Начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин успешно выступил на Кубке Республики Беларусь по пауэрлифтингу, заняв 2 место в дисциплине «жим штанги лежа» (экипировочный дивизион). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, турнир проходил в Витебске под эгидой Белорусской федерации пауэрлифтинга (BFB) и собрал около 80 сильнейших спортсменов.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Андрей Элькин, выступавший в весовой категории до 125 кг, показал достойный результат, выжав штангу весом 232,5 кг, что соответствует выполнению норматива кандидата в мастера спорта (КМС) по версии BFB. Особенностью турнира стало то, что псковский спортсмен оказался единственным иностранным участником – остальные атлеты представляли различные регионы Беларуси (Минск, Могилев, Гомель, Витебск и др.), выступая как в составе спортивных коллективов, так и индивидуально.

«Это был ценный опыт, новые знакомства и обмен методиками тренировок, – отметил подполковник внутренней службы. – Турнир организован на высоком уровне, и мы договорились с белорусскими коллегами о перспективах сотрудничества в популяризации силового спорта и здорового образа жизни».

Как председатель Союза пауэрлифтеров России по Псковской области, Андрей Элькин также обсудил с организаторами возможность проведения совместных международных мероприятий, направленных на развитие пауэрлифтинга и укрепление спортивных связей между странами.