Спорт

Дмитрий Белюков принял участие в конференции «Олимпийское образование в системе межкультурного взаимодействия»

Международная научно-практическая конференция «Олимпийское образование в системе межкультурного взаимодействия» стартовала сегодня, 9 апреля. Мероприятие, организованное Белорусской олимпийской академией и Белорусским государственным университетом физической культуры при поддержке Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, проходит в рамках Фестиваля университетской науки. Об этом сообщили в Telegram-канале Белорусской олимпийской академии.

Фото здесь и далее: Белорусская олимпийская академия/ Telegram-канал

В качестве почетного гостя на конференции выступил Дмитрий Белюков - кандидат исторических наук, доцент, Почётный работник сферы образования РФ, декан социально-гуманитарного факультета, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».

Первый день конференции стал площадкой для продуктивного диалога и обмена передовым опытом в области олимпийского образования. Участники представили широкий спектр научных докладов, посвященных актуальным вопросам и перспективам развития олимпийского движения.

В завершении мероприятия участники и докладчики конференции были награждены дипломами и памятными сувенирами от Белорусской олимпийской академии.

Конференция продолжит свою работу 10 апреля. В программе второго дня запланирован научно-практический семинар «Теория и практика олимпийского образования в учреждениях образования» для специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.