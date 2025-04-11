Спорт

Псковский ветеран СВО прошел в полуфинал конкурса «Ты в игре»

Псковский ветеран специальной военной операции вошел в полуфинал конкурса «Ты в игре!» в номинации «Безграничные возможности», организованной Министерством спорта РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

Изображение: Ассоциации ветеранов СВО Псковской области

Проект Никиты Буравцова «Класс силовой подготовки для лиц с ПОДА» прошел в финал спортивного конкурса «Ты в игре». Проект направлен на социализацию, адаптацию и реабилитацию лиц с ПОДА через силовые виды спорта: армрестлинг и пауэрлифтинг ПОДА.

Вторым этапом конкурса является голосование на сайте «Ты в игре». Поддержать спортсмена можно поставив «сердечко».

Выбирать финалистов будут эксперты. Для полуфиналистов запланированы образовательные мероприятия, после которых они смогут доработать свои заявки. Гран-при конкурса — 1 млн. рублей, победители в номинациях получат по 300 тыс. рублей.

Никита Буравцов - участник СВО, получил тяжелое ранение таза и нижних конечностей, прошёл длительное экспериментальное лечение и реабилитацию, вернулся обратно в спорт. Проект «Класс силовой подготовки для лиц с ПОДА» реализуется командой ветеранов СВО при школе адаптивного спорта. Участники проекта уже приняли участие в нескольких соревнованиях по армреслингу и пауэрлифтингу в Псковской области, а также в выездных соревнованиях.

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Всего в полуфинал конкурса «Ты в игре» прошло 280 заявок из общего количества 5582. От Псковской области было подано еще как минимум две заявки «Возрождение спортивной гимнастики в г.Пскове» от тренера по спортивной гимнастики Дмитрия Бурмистрова и «#приходипопробуй» от студии растяжки и акробатики «Пластилин».