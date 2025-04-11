Спорт

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре

Российские спортсмены по всем водным видам спорта имеют шансы на выступление в индивидуальных дисциплинах на чемпионате мира 2025 года в Сингапуре. Такое мнение журналистам высказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

Российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией, пишет ТАСС.

«Я считаю, что шансы выступать на международной арене есть у всех. В прыжках в воду очень важен настрой. Поэтому кроме спортивной подготовки должна быть еще психологическая работа со спортсменами. Мы сейчас внедрили несколько спортивных психологов сборной команды, которые как раз таки работают и убеждают наших спортсменов, что все в большей степени зависит от них», - отметил Габдуллин.

«Заявка неограниченная, но статус нейтральный для нас сохраняется, мы сейчас ведем активно переговоры. Дмитрий Аркадьевич (Мазепин, президент Федерации водных видов спорта России - прим.) делает все, чтобы абсолютно все спортсмены, которые представляют нашу страну, чувствовали себя комфортно, защищенно и, конечно же, имели все права на конкурентное преимущество и вообще в целом здоровую конкуренцию среди других стран», - добавил он.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа.