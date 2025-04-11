Спорт

ММА в Псковской области занимаются около 300 человек

Общее количество занимающихся смешанными боевыми единоборствами в Псковской области колеблется между 200–300 спортсменами. Наиболее сильная концентрация участников наблюдается в Великих Луках, где функционируют два больших центра, собирающие около 150–180 спортсменов. Псков насчитывает примерно 80, а в Пыталово занимается около 30–40 человек. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал президент Псковской областной федерации ММА Аркадий Мурылев.

Одной из значительных трудностей становится нехватка ресурсов для расширения географии занятий: недостаточное количество помещений и квалифицированных тренеров.

«Охватить все районы мы хотели бы, но для этого нужны помещения и специалисты», — заявил Аркадий Мурылев.

Еще одна проблема связана с возрастом спортсменов. Изначально вид спорта ориентировался преимущественно на взрослых мужчин, однако сейчас большинство участников составляют юноши младшего возраста.

«Когда мы начинали в 2012 и 2013 годах, наш вид спорта только получил признание. В то время в ММА выступали исключительно мужчины старше 18 лет. И это был пик ММА, поэтому количество занимающихся было, наверное, даже именно по мужчинам больше. Сейчас мужчин очень мало, и очень тяжело их сохранить в нашем спорте, потому что многие уходят в профи, кто-то уходит в семейный быт», - рассказал Аркадий Мурылев.

Молодежь привлекает возможность начать занятия с восьми лет, однако реальные выступления стартуют только с двенадцати лет.

«В нашей младшей группе занимаются ребята от 8 лет, но они только занимаются, а не выступают. Выступления у нас начинаются с 12 лет. Поэтому основной возрастной диапазон — от 10 до 16 лет», - заключил президент областной федерации ММА.