Спорт

Глава псковской федерации ММА рассказал о планах на ближайший спортивный сезон

Глава Псковской региональной федерации смешанных боевых единоборств Аркадий Мурылев анонсировал планы на предстоящий спортивный сезон. Основным направлением деятельности федерации станет подготовка и участие в крупнейших всероссийских мероприятиях, таких как первенство и чемпионат России. Об этом он сообщил в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«Основной задачей нашей федерации на ближайшее время является подготовка и участие в крупнейшем всероссийском мероприятии — чемпионате России», — заявил Аркадий Мурылев.

Особое внимание уделяется проведению массовых семинаров и мастер-классов. Уже запланирован семинар с чемпионом Bellator, главой Белгородской федерации смешанных боевых единоборств Вадимом Немковым. Мероприятие состоится в мае, причем возможное место проведения — либо Псков, либо Печоры.

«Поэтому в наших планах провести большой семинар с его участием. Он чемпион, и это действительно человек, который может многому научить и продемонстрировать свои умения», - поделился планами президент областной федерации ММА.

Осенью федерация сосредоточит усилия на подготовке к Кубку России, а в декабре в Великих Луках вновь пройдут традиционные соревнования среди студентов. Предполагается увеличение числа участников. Возможно введение новой системы отбора, согласно которой лучшие участники смогут претендовать на выступление на чемпионате России.

«Чемпионат России — это, безусловно, значимый турнир, важнейший для нашего вида спорта. Он является основой для формирования сборной России. Поэтому мы предлагаем проводить отбор на чемпионат через студенческие соревнования. Фактически это будет своего рода чемпионат России для студентов. Я считаю, что такой формат привлечёт больше участников и сделает соревнования более интересными», - рассказал Аркадий Мурылев.

Гость студии добавил, что недавно встретился с представителями федерации панкратиона, Аркадий Мурылев планирует подписать с этим объединением соглашение о сотрудничестве.

«Этот спорт немного похож на наш, но есть некоторые особенности. Их спортсмены выступают у нас, а наши тоже выступают в панкратионе», - сказал президент областной федерации ММА.

Подводя итоги, среди наиболее важных планов Аркадий Мурылев отметил замену инвентаря.