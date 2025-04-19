Псковские гребцы стали призерами соревнований «Донская регата»

Псковские гребцы стали призерами третьего дня соревнований «Донская регата», сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации гребного спорта Псковской области.
Итоги гонок в номинации «Четверка без рулевого (4- МА)»:
- Артем Косов, Никита Моргачев, Павел Сорин, Семен Яганов (Республика Татарстан, Москва, Псковская область, Ростовская область) - 06:22,869;
- Александр Нагребельный, Николай Федотов, Владислав Коротич, Юрий Леснов (Краснодарский край, Москва) – 06:26,617;
- Глеб Шевченко, Георгий Макалатия, Роман Скорик, Иван Муравьев (Санкт-Петербург) – 06:43,734
Также в федерации сообщили, что завтра будет четвертый итоговый день соревнований.