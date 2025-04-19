Спорт

Две серебряные медали завоевали псковские спортсмены на турнире по бадминтону

Два серебра завоевали спортсмены Федерации спорта лиц с ПОДА Псковской области в Турнире по бадминтону, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации.

Фото здесь и далее: Федерации спорта лиц с ПОДА Псковской области

19 апреля в деревне Писковичи Псковского района состоялся турнир по бадминтону, организованный Псковской областной общественной организацией «Федерация бадминтона» при поддержке комитета по спорту Псковской области.

«Спортсмены нашей Федерации Эдуард Барканов и Екатерина Огинская в очередной раз проверили свои силы среди здоровых бадминтонистов и показали достойный результат», - сообщили в федерации.

Эдуард вместе с напарником Михаилом Карповым представили команду города Великие Луки и заняли 2 место в мужском парном разряде в категории D.

Екатерина в паре с Екатериной Андреевой представляли команду города Пскова и получили серебро в женском парном разряде в категории D.

«Поздравляем ребят с прекрасными наградами и желаем дальнейших успехов и побед на спортивных состязаниях!» - добавили в федерации.