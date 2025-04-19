Георгий Пономарев о победе в Sportan Race: Люблю выстёбываться, а для этого нужны поводы

Самым сложным в гонке Sportan Race оказались песок и жара. Об этом победитель гонки - директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Георгий Пономарев / «ВКонтакте»
Псковский спортсмен не первый раз участвует в забеге с препятствиями.
«Люблю выстёбываться, а для этого нужны поводы», - рассказывает Георгий Пономарев.
По словам спортсмена, к этой гонке он готовился всю жизнь. Всё началось с пяти лет, когда бабушка привела его на спорт. С тех пор он не пропускал больше ни одной тренировки.
Самым сложным испытанием на гонке оказались песок и жара. Непростыми также стали и психологические испытания — победитель не знал, где и какие препятствия его ждали, «где конец этого ада».
«Я ещё не повесил кроссовки на гвоздь. Это только начало», - заключает Георгий Пономарев.
Напомним, соревнования прошли в Соединённых Арабских Эмиратах 19 апреля.