Спорт

Футболисты «Луки-Энергии» проведут домашний матч с командой «Балтика-2»

Футбольная команда «Луки-Энергия» в воскресенье, 27 апреля, на стадионе «Экспресс» проведёт домашний матч пятого тура Leon-первенства по футболу Второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2025 года с командой «Балтика-2». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук, матч начнётся в 15.00.

Великолучане в рамках первенства ранее семь раз встречались с этой командой, носившей до этого сезона название «Балтика-БФУ». Трижды добивались успеха, дважды игры завершались вничью, а в двух матчах успех праздновал соперник.

В трёх матчах на «Экспрессе» у «Луки-Энергии» следующие результаты – 2:0, 0:1 и 0:0.

Великолучан и гостей города приглашают на стадион, чтобы поддержать на «Экспрессе» в этой игре футбольную команду «Луки-Энергия». Вход через входную группу у центральных ворот.